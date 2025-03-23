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Полузащитник сборной Франции – о сегодняшнем матче против Хорватии: Победить хорватов будет непросто
Готовы бороться
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня сборная Франции сыграет против сборной Хорватии. Первая игра завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамэни прокомментировал грядущую игру с хорватами:
"Мы не можем делать вид, что это такой же матч, как и все остальные. Мы поговорили друг с другом и хотим показать болельщикам нашу другую сторону по сравнению с первым матчем. Мы сосредоточены на том, что нужно сделать.
Мы поняли, что пошло не так и что нам нужно улучшить. Мы должны быть все вместе, потому что победить хорватов будет непросто".
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