Полузащитник сборной Франции – о сегодняшнем матче против Хорватии: Победить хорватов будет непросто

Сегодня сборная Франции сыграет против сборной Хорватии. Первая игра завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник сборной Франции Орельен Чуамэни прокомментировал грядущую игру с хорватами:

"Мы не можем делать вид, что это такой же матч, как и все остальные. Мы поговорили друг с другом и хотим показать болельщикам нашу другую сторону по сравнению с первым матчем. Мы сосредоточены на том, что нужно сделать.

Мы поняли, что пошло не так и что нам нужно улучшить. Мы должны быть все вместе, потому что победить хорватов будет непросто".