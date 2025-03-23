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"Мы знаем, что поставлено на карту". Дешам вспомнил матч с Украиной в 2013-м году после 0:2 от Хорватии

Лига наций УЕФА

"Трехцветным" снова нужен камбэк

"Мы знаем, что поставлено на карту". Дешам вспомнил матч с Украиной в 2013-м году после 0:2 от Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий перед ответным матчем с Хорватией в 1/4 финала Лиги наций, вспомнив об игре против национальной команды Украины в отборе на чемпионат мира-2014.

"Сила, желание - все это будет. Выступать перед 80 000 зрителей у себя дома... Мы должны быть эффективны в обороне. Это будет не тот же самый матч, что в 2013-м (3:0 против Украины - прим.). Мы знаем, что поставлено на карту, какова цель.

Что касается подготовки к матчу и дня игры в раздевалке, то я увидел команду, которая была предана своему делу и очень мотивирована. На поле это не проявилось. Но каждый международный перерыв неизбежно становится сложнее. Потому что впереди серия поединков с важными целями.

Модрич? Лука уже давно проводит матчи на этом уровне, и он отличный игрок. Он всегда был решительным и влиятельным. В "Реале" он не всегда играет 90 минут, но он играет. Он большой профессионал, который управляет собой и оказывает влияние на свою команду.

Мбаппе очень хорош, он в форме. Килиан был не очень эффективен, но я нашел его вовлеченным в игру, прикладывающим много усилий. Он участвует в игре как капитан, взяв на себя эту роль.

Да, изменения в составе будут. Но не обязательно на тех позициях, где, как вы думаете, я буду это делать.

Проблемы с икроножной мышцей есть только у одного игрока, Адриена Рабьо. Посмотрим, что будет накануне матча, но ситуация сложная", - цитирует Дешама Le Parisien.

Напомним, в первой встрече Хорватия обыграла Францию со счетом 2:0. Второй поединок пройдет сегодня, 23 марта.

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Украина Франция Хорватия Дидье Дешам Лига Наций
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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 13:43
Ну я бы стал сравнивать. В трм матче игроки СБУ откровенно обделались от страха.... с первой секунды было понятно что будут играть на удержание, и это облегчило французам задачу на максимум. По сути особо не парясь об обороне, они резвились всем составом в нашей штрафной. С много опытной сборной Хорватии, этот номер не проканает.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 13:43
Ну я бы стал сравнивать. В трм матче игроки СБУ откровенно обделались от страха.... с первой секунды было понятно что будут играть на удержание, и это облегчило французам задачу на максимум. По сути особо не парясь об обороне, они резвились всем составом в нашей штрафной. С много опытной сборной Хорватии, этот номер не проканает.
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