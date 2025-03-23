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Тренер Англии: Беллингем очень эмоциональный игрок

Лига наций УЕФА

Эмоциональный, не любит проигрывать, но ключевой игрок

Тренер Англии: Беллингем очень эмоциональный игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Англии" Томас Тухель поделился своими мыслями по поводу полузащитника мадридского "Реала" и "трех львов" Джуда Беллингема.

"Беллингем очень эмоциональный игрок, он любит болтать с судьями и лайнсменами, но не любит проигрывать и делает все, что нужно, чтобы этого избежать.

Он такой, какой есть. Мы будем пытаться извлечь из него максимум пользы, потому что Беллингем – ключевой игрок", — сказал Тухель.

Напомним, что за основную национальную команду Джуд сыграл в 41 игре и забил 6 голов.

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Томас Тухель Национальная сборная Англии Джуд Беллингем
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Источник:
theguardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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