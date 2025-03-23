Де Брюйне: Возможно, Бельгии лучше играть в дивизионе В Лиги наций

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне считает, что его команде может быть выгодно опуститься в дивизион B Лиги наций.

"Конечно, лучше побеждать, чтобы обрести уверенность, но если это означает оставаться в дивизионе А и проигрывать в нем много матчей, то, возможно, лучше играть в дивизионе В.

Там ты встречаешься с большим количеством команд своего уровня и можешь выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга. Ведь чем чаще ты проигрываешь, тем ниже оказываешься в рейтинге, и тогда у тебя могут возникнуть проблемы на чемпионате Европы и чемпионате мира. В любом случае, важно быть в первой корзине во время жеребьевки", - цитирует Де Брюйне Voetbal Nieuws.