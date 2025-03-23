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Де Брюйне: Возможно, Бельгии лучше играть в дивизионе В Лиги наций

Лига наций УЕФА

Не факт, что выкладываться будут изо всех сил

Де Брюйне: Возможно, Бельгии лучше играть в дивизионе В Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне считает, что его команде может быть выгодно опуститься в дивизион B Лиги наций.

"Конечно, лучше побеждать, чтобы обрести уверенность, но если это означает оставаться в дивизионе А и проигрывать в нем много матчей, то, возможно, лучше играть в дивизионе В.

Там ты встречаешься с большим количеством команд своего уровня и можешь выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга. Ведь чем чаще ты проигрываешь, тем ниже оказываешься в рейтинге, и тогда у тебя могут возникнуть проблемы на чемпионате Европы и чемпионате мира. В любом случае, важно быть в первой корзине во время жеребьевки", - цитирует Де Брюйне Voetbal Nieuws.

Сегодня "красные дьяволы" сыграют ответный матч с Украиной в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A.

Читайте также"Ни в коем случае нельзя...". Эксперт предостерег Украину перед матчем с Бельгией

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Украина Бельгия Лига Наций Кевин Де Брюйне
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Источник:
Voetbal Nieuws
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
23.03.2025 в 15:30
Це він, напевно, натякає збірній України, що їй краще грати в дівізіоні Б, тому не варто напрягатись.
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Комментарии 2
CVK1993 (Рівне)
23.03.2025 в 15:30
Це він, напевно, натякає збірній України, що їй краще грати в дівізіоні Б, тому не варто напрягатись.
Ответить
0
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Damien (Kyiv)
23.03.2025 в 15:06
Перегруппироваться и отойти на более выгодные рубежи
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