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Де Брюйне: Возможно, Бельгии лучше играть в дивизионе В Лиги наций
Не факт, что выкладываться будут изо всех сил
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне считает, что его команде может быть выгодно опуститься в дивизион B Лиги наций.
"Конечно, лучше побеждать, чтобы обрести уверенность, но если это означает оставаться в дивизионе А и проигрывать в нем много матчей, то, возможно, лучше играть в дивизионе В.
Там ты встречаешься с большим количеством команд своего уровня и можешь выиграть больше матчей, что также важно для рейтинга. Ведь чем чаще ты проигрываешь, тем ниже оказываешься в рейтинге, и тогда у тебя могут возникнуть проблемы на чемпионате Европы и чемпионате мира. В любом случае, важно быть в первой корзине во время жеребьевки", - цитирует Де Брюйне Voetbal Nieuws.
Сегодня "красные дьяволы" сыграют ответный матч с Украиной в плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A.
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