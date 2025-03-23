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Далич - перед вторым матчем с Францией: Мы должны играть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше

Лига наций УЕФА

Надо прыгнуть выше головы

Далич - перед вторым матчем с Францией: Мы должны играть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций против Франции, который пройдет 23 марта.

"Мы начинаем матч с преимуществом в 2 мяча, но мы не будем обращать на это внимание. Мы будем играть так, будто счет 0:0. Мы не можем защищаться весь матч. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивной, будет пытаться забить как можно скорее, но мы готовы. Мы будем бороться за нужный результат.

Мы должны играть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше. Ни одна команда не является фаворитом против сборной Франции, у них высококлассные игроки", - сказал Далич.

Напомним, первая встреча завершилась победой хорватов на своем стадионе со счетом 2:0.

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Франция Хорватия Лига Наций Златко Далич
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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