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Далич - перед вторым матчем с Францией: Мы должны играть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше
Надо прыгнуть выше головы
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций против Франции, который пройдет 23 марта.
"Мы начинаем матч с преимуществом в 2 мяча, но мы не будем обращать на это внимание. Мы будем играть так, будто счет 0:0. Мы не можем защищаться весь матч. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивной, будет пытаться забить как можно скорее, но мы готовы. Мы будем бороться за нужный результат.
Мы должны играть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше. Ни одна команда не является фаворитом против сборной Франции, у них высококлассные игроки", - сказал Далич.
Напомним, первая встреча завершилась победой хорватов на своем стадионе со счетом 2:0.
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