Лига Наций. Грузия – Армения 6:1 (общ. 9:1). Стерто, не замечено, уничтожено

Еще после первого матча между этими соперниками в Ереване было очевидно, кто сильнее и кто должен играть в дивизионе В Лиги Наций. Там подопечные Вилли Саньйоля разбили Армению со счетом 3:0 и дома оставалось лишь довести все до комфортного завершения. Вот только Кварацхелия и компания хотели подарить праздник местным трибунам, они не хотели просто сохранить преимущество, нет, здесь должны были быть скорости, задор и настроение, как и любят грузины.

Забегая вперед, им это удалось. По сути, хозяева поля, которой принимали своих соперников в Тбилиси, забили еще 5 голов в ворота Чанчаревича всего за первые 35 минут матча. Все началось с прострела с левого фланга атаки и удара от Китеишвили, которому помог рикошет от Арояна. Именно после рикошета круглый и залетел в ворота, 1:0. Это было началом разгрома.

То, что вытворяла команда Сурена Чахаляна на своей половине поля и насколько часто ошибалась, отдавая мяч сопернику, невозможно объяснить как-то логично. Потеря за потерей в очень простых ситуациях, они буквально не могли выйти на чужую половину поля. Ну а грузины любезно этим пользовались. Теперь уже атака с правого фланга и передача от Кочорашвили под удар Микаутадзе, который не промахивается. Впоследствии Кварацхелия сам прошел трех соперников, отдал в центр штрафной на Микаутадзе, который сбросил на Чакветадзе, а тот качнул защитника и красиво оформил третий гол.

Далее Кварацхелия по центру после перехвата на чужой половине поля отдает пас на открытого Китеишвили, который красиво завершил атаку. Ну и вишенкой на торте первого тайма ошибка от защитника сборной Армении, который своим пасом вывел Микаутадзе на свидание с вратарем, а тот красиво перебросил Чанчаревича. 5:0, это шок, это уничтожение, это без шансов просто. Еще до перерыва наставник Армении сделал три замены, они касались центра поля и правого фланга обороны, дальше терпеть он не мог.

Во втором тайме игра все же успокоилась, точнее Грузия решила играть спокойнее и перестала так активно наслаждаться футболом. Все начали скорее думать о том, чтобы не получить какую-то травму, немного поберечь себя, ведь дело сделано. Частично из-за этого Армения все же смогла отыграть один гол, Бичахчян прекрасно прошел по флангу и сделал передачу в центр на Севикяна, которого потеряли защитники, а тот ударом через себя оформил гол. Очень эффектно. Впоследствии еще и в перекладину Барсегян попал, сразу два момента на старте тайма от гостей, но на этом все.

Через несколько минут наконец отличился Хвича Кварацхелия, которого на свидание с вратарем вывел Меквабешвили. По центру ворвался вингер "ПСЖ" и оформил счетом 6:1.

С таким счетом все это и завершилось. Грузия намного сильнее Армении, поэтому справедливо остается в дивизионе В, как и их соперники, они также справедливо остаются в своем дивизионе.

Лига Наций. Плей-офф лиги В/С. Ответный матч

Стадион: "Динамо Арена" (Тбилиси)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Грузия — Армения 6:1 (общ. 9:1)

Голы: Ароян (4, автогол), Микаутадзе (14, 35), Чакветадзе (14), Китеишвили (37), Кварацхелия (63) — Севикян (48)

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гогличидзе (Двали, 69), Кашия, Цитаишвили (Гулияшвили, 69) — Чакветадзе (Шенгелия, 46), Меквабишвили, Кочорашвили, Китеишвили (Зария, 77) — Кварацхелия — Микаутадзе (Звизивадзе, 77)

Армения: Чанчаревич — Оганесян (Мурадян, 40), Арутюнян, Ароян, Мкртчян — Удо (Серобян, 40), Иву (Э. Григорян, 40), Тикнизян — Бичахчян (Н. Григорян, 80), Севикян (Миранян, 71) — Барсегян

Предупреждения: Кашия (67) — Мурадян (43), Севикян (64), Н. Григорян (83)