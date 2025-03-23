Лига наций. Словения – Словакия 1:0. Полное равновесие было нарушено только в экстра-таймах

Лига наций, плей-офф за право выступления в дивизионе B

Любляна, Стожице

Первая игра – 0:0

Словения – Словакия 1:0

Гол: Гнезда-Черин 95

После усыпляющих нулей в Братиславе бойкий старт ответной игры стал некоторым откровением. Словения дома предложила гораздо более активный стартовый план. Матьяж Кек перестроился с 4-4-2 на 4-3-3 в попытке оспорить контроль за центр поля. В первой игре словаки постоянно имели перевес 3 в 2 и за счет плеймейкерских качеств Лоботки навязывали свою игру.

Гнезда-Черин вышел помогать в центре поля, а впереди место Деяна Петровича и травмированного Млакара вышли Стоянович и Випотник на флангах атаки. Таким образом Шешко получил двух партнеров впереди, а номинальный форвард Випотник много заходил в середину в попытке отвлечь защитников и в особенности Шкриньяра. Оставляя Шешко в изоляции против Месика, который вынужденно дебютировал в прошлой игре из-за травм сразу двоих центрбеков (Вавро и Оберт).

Кроме упомянутого Месика у команды Франческо Кальцона было еще одно изменение в старте – вместо дриблера Гараслина вышел более опасный перед воротами Иван Шранц. В первые полчаса команды уже превзошли показатели по ударам за всю первую игру. Словения была на первых ролях, хотя гости не сильно отставали. И именно они первыми создали настоящий момент в этом противостоянии.

Зеркальная схема никак не помогла Словении в опеке. Восьмерки Беро и Дуда активно ходили вперед и взаимодействовали с опускающимся форвардом Божеником. В первый раз сработало уже на первой минуте: прошла передача через две линии от ЦЗ на поднявшегося вперед Дуду, Ондрей убрал на замахе двух защитников и с линии штрафной бил по пустому углу ворот Облака, который нервно дернулся вперед.

На другой половине у Словении работала желанная изоляция Шешко против Месика на пространстве. Беньямин 4 раза еще за первый тайм умудрился пробить из пределов штрафной, хотя ни один из выстрелов не был сверхопасным. Острота появилась, когда гости стали держать Шешко парой ЦЗ, и таким образом Випотник на углу вратарской оказался свободен после навеса. Но после свободного приема пробил по воробьям. Гости за минуту до этого тоже имели хороший шанс – правый вингер Суслов обыгрался с восьмеркой Беро и подал Боженику, но тот неудачно пробил головой.

Третий тайм противостояния был лучшей возможностью наконец нарушить паритет. Забавно, что и он был абсолютно равным – владение в районе 50% у каждого, по 10 ударов и по одному классному шансу. Четвертый был очень похож на игру в Братиславе. Словакии снова удалось забрать мяч в свои ноги, они стали еще терпеливее разыгрывать. Словенцы же наоборот чаще пытались вертикализировать игру в надежде найти Шешко на пространстве. За 45 минут прошла одна комбинация гостей, где Дуда накрутил Випотника, зашел по лицевой и прострелил под эпичный промах Суслова. А Шешко в ответ плотно зарядил под перекладину на 90-й метров с 20, который Дубравка едва не отразил в собственные ворота.

Долгожданный прорыв случился уже в экстра-таймах. Словения сумела наконец выскочить в нормальную контратаку после неудачного обострения Лоботки. Свежие Петрович и Крамер убежали по правому краю, Шешко увел правого защитника Дьомбера за собой, а в его зоне навес замкнул Гнезда-Черин. Сработал тот самый единственный корректив Кека в стартовом составе. Хотя герой, мягко говоря, неожиданный. Разыгрывающая шестерка буквально впервые за матч добежал до чужого штрафного. После этого Словения закрылась наглухо и не без удачи еще 25 минут Облак удерживал свои ворота в неприкосновенности. 1:0.

Словения: Облак – Карничник (Брекало, 120), Дркушич, Бийол, Янжа – Ловрич (Петрович, 67), Гнезда-Черин (Зелькович, 120+1), Элшник (Крамер, 90) – Стоянович, Шешко, Випотник (Горенц-Станкович, 84)

Словакия: Дубравка – Дьомбер, Шкриньяр, Месик (Дюриш, 118), Ганцко – Беро (Тупта, 105), Лоботка, Дуда (Бенеш, 99) – Шранц (Гараслин, 75), Боженик (Мраз, 75), Суслов