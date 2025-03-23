Лига наций. Сербия - Австрия 2:0 (общ. 3:1). Винить команда Рангника может только себя

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

23 марта. Белград. "Райко Митич"

Арбитр: Хосе Санчес (до 45-й минуты), Алехандро Руис (с 45-й минуты)

Сербия - Австрия 2:0 (первый матч - 1:1)



Голы: Максимович 56, Влахович 90

Сербия: Райкович; Миленкович, Эракович, Павлович; Живкович (Мимович 90+1), Максимович, Гудель (Ш. Митрович 46), Терзич (Йович 46), Самарджич (Максимович 83), Лукич (Топич 90+3); Влахович



Австрия: Шлагер; Виммер, Траунер, Линхарт, Мвене (Грюль 46); Зайвальд, Лаймер, Шмид, Гриллич (Алаба 75), Чам (Арнаутович 46); Грегорич (Штегер 75)



Предупреждения: Максимович 17, Ш. Митрович 86 - Шлагер 68, Виммер 90+5



Удаление: Траунер 68



По сравнению с первым поединком, тренеры обоих команд провели немало изменений в составе.

Стойкович поставил в стартовый состав вернувшихся четырех игроков после дисквалификации (центрбеки Миленкович и Павлович + хавбеки Терзич и Живкович).



Рангник, в то же время, оставил на скамейке запасных Арнаутовича, Шлагера, Баумгартнера и, как ни странно, лучшего футболиста прошлой встречи Алабу. Видимо, все еще не готов после травмы звезда "Реала" к тяжелым нагрузкам.

По игровому рисунку происходящее на поле ничем не отличалось от того, что болельщики уже видели в четверг. Австрия - с мячом, Сербия - в глухой обороне. Гости даже сумели забить, но гол Лаймера отменили из-за офсайда.

Ближе к середине первого тайма сербы выровняли игру и смогли соорудить один момент. Опасно рядом со штангой из-за штрафной площади пробивал Влахович.

Вскоре хозяева уже сами создали себе проблемы. Лаймер обокрал завозившегося с мячом Павловича, выдал на свободного Шмида, но его удар в падении парировал Райкович.

В перерыве у двух сборных произошли двойные замены. Также поменялся и арбитр матча - из-за повреждения Хосе Санчеса на поле вышел Алехандро Руис.

Вторая половина встречи началась в том же неспешном темпе, с небольшой инициативой австрийцев.

И тут внезапно громом среди ясного неба стала жуткая осечка "команды". Шлагер махнул мимо мяча после передачи Зайвальда, он попал в штангу, а на добивании первым оказался Максимович - 1:0.

Через несколько минут кипер гостей сумел немного загладить свою вину, остановив Йовича при выходе один на один.

Затем окончательно добил Австрию еще один нелепый эпизод. Траунер совершил фол последней надежды, получив прямую красную карточку.

Естественно, после этого Сербия стала действовать гораздо развязнее - моменты сыпались одним за другим.

Надежда у подопечных Рангника на одну удачную атаку оставалась аж до конца основного времени. Точку в поединке на 90-й минуте поставил Влахович. Результативной передачей, в свою очередь, отличился Йович.

Таким образом, несмотря на все опасения, Стойкович с высокой долей вероятности останется у руля Сербии - следующий сезон Лиги наций "белые орлы" вновь проведут в дивизионе А.

Австрия, хоть и провела выдающиеся 150 минут в этом противостоянии, не сумела воспользоваться своим преимуществом в атаке, а ее грубые ошибки в обороне стали фатальными.