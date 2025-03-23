Лига наций. Венгрия - Турция 0:3. Громко подтвердили намерения

Сборная Турции побеждает Венгрию в матче за выступления в высшем дивизионе Лиги наций. Первая игра между этими командами в Стамбуле завершилася со счетом 3:1 в пользу турок.

Казалось, в Будапеште венгры "покажут зубы". Но случилось не так. Коллектив Монтеллы вновь переиграл соперника. Теперь уже в 3 мяча. Хотя, в обоих поединках были примерно равные статистические показатели.

Подопечные Росси находятся в кризисе. В последних 11-ти матчах (все официальные) команда 6 раз проиграла, и одержала лишь 2 победы. Итак, Венгрия вылетает в дивизион В, зато ее место займет Турция.

Лига наций. Лига А/В

23.03.2025. Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Венгрия - Турция 0:3 (общ. - 1:6)

Венгрия: Дибус, Фиола (Него 46), Орбан, М. Дардай (Салай 61), Болла, Б. Дардай (Никичер 46), Вечей (Чобот 74), Керкез, Собослай, Газдаг (Тот 60), Варга

Турция: Чакир, Эльмали, Бардакчи, Акайдын, Мюлдюр, Юксек (Озкан 46), Чалханоглу, Айдин (Гюль 71), Гюлер (Кахведжи 64), Йылдиз (Акчичек 82), Актюркоглу (Йылмаз 64)

Предупреждение: Фиола 21, М. Дардай 52, Орбан 59, Варга 72 - Юксек 30, Актюркоглу 43, Бардакчи 72

Голы: Чалханоглу (пен) 37, Гюлер 39, Бардакчи 90