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Австрия пропустила первый мяч от сербов из-за ужасных ошибок в обороне
В первом поединке была ничья 1:1
Getty Images/Global Images Ukraine
На 56-й минуте встречи в Белграде хозяева вышли вперед не только в матче, но и в противостоянии.
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Неманья Максимович подхватил мяч после грубой ошибки, допущенной Александером Шлагером и из пределов штрафной отправил мяч в сетку. Австрийская команда могла пропустить даже автогол, если бы после передачи защитника мяч не попал в штангу.
На 74-й минуте хозяева удвоили счет, но судья зафиксировал офсайд. Следовательно, эта курьезная атака может оказаться решающей в этой дуэли.
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