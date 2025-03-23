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Австрия пропустила первый мяч от сербов из-за ужасных ошибок в обороне

Лига наций УЕФА

В первом поединке была ничья 1:1

Австрия пропустила первый мяч от сербов из-за ужасных ошибок в обороне

Getty Images/Global Images Ukraine

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На 56-й минуте встречи в Белграде хозяева вышли вперед не только в матче, но и в противостоянии.

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Неманья Максимович подхватил мяч после грубой ошибки, допущенной Александером Шлагером и из пределов штрафной отправил мяч в сетку. Австрийская команда могла пропустить даже автогол, если бы после передачи защитника мяч не попал в штангу.

На 74-й минуте хозяева удвоили счет, но судья зафиксировал офсайд. Следовательно, эта курьезная атака может оказаться решающей в этой дуэли.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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