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Лига Наций. Шотландия – Греция 0:3 (общ. 1:3). Эллины уверенно шагают в дивизион А
Подопечные Йовановича уничтожили шотландцев в их же стенах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Греции уверенно разгромила Шотландию в Глазго и заслуженно вышла в дивизион А Лиги Наций. Но как им это удалось? Что ж, давайте узнаем.
После победы (1:0) в первом матче в Пирее сборная Шотландии подходила к этому поединку с уверенностью, что родные стены "Хэмпден Парка" помогут им довести это противостояние до логического конца.
В первые 5 минут обе команды обменялись претензиями относительно пенальти, но Давиде Масса был непреклонен в этом вопросе. А так начало было за хозяевами поля, а точнее за автором единственного гола в первом матче – Скоттом Макктоминеем, который успел нанести сразу несколько опасных ударов в первой половине тайма, однако ему мешали или вратарь греков Цолакис, или же защитники. Что касается Греции, то в первые минут 20 она не создала ничего, но, похоже, в отличие от первого матча, на этот раз эллины решили брать не количеством, а качеством. Поэтому уже на 20 минуте Вагианнидис делает прострел в штрафную, где одинокий Константелиас из района 11 метров точно пробивает по воротам. Счет становится 0:1. Теперь в этом противостоянии все начинается сначала.
Такое развитие событий не понравилось хозяевам поля, поэтому они решили ответить. Были неплохие моменты у того же Мактоминея и у Макгинна, однако их удары ничем не закончились. Ну а Греция не изменяла плану. На 42 минуте Яннулис прострелил в штрафную и мяч снова дошел до Константелиаса, но на этот раз полузащитник решил не пробивать, он сбросил мяч дальше на Карецаса и 17-летний парень пробил первыми же касанием. 0:2! Звезда первого матча, юная надежда греческого футбола, выводит свою сборную вперед. Шок для Шотландии. Напоследок тайма, на 45-й минуте, Макгинн упал в штрафной, но рефери проигнорировал этот момент и на этом первая половина закончилась.
Подопечные Ивана Йовановича закономерно вырывают свою путевку в дивизион А Лиги Наций. Ну а подопечных Стива Кларка будет ждать дивизион В.
Лига Наций. Плей-офф лиги А/В. Ответный матч
Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Шотландия – Греция 0:3 (общ. 1:3)
Голы: Константелиас (21), Карецас (42), Цолис (46)
Шотландия: Гордон — Ралстон, Суттар, Хенли, Робертсон (Уилсон, 73) — Гилмор (Тирни, 55), Маклин (Фергюсон, 55) — Кристи (Конвей, 73), Мактоминей, Макгинн — Адамс (Херст, 55)
Греция: Цолакис — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Яннулис — Зафейрис, Музакитис (Йоаннидис, 83) — Карецас (Масурас, 72), Константелиас (Пелкас, 72), Цолис (Рецос, 90+2) — Павлидис (Галанопулос, 83)
Предупреждения: Фергюсон (61), Херст (71) – Павлидис (69), Музакитис (74)
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