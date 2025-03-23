Лига Наций. Шотландия – Греция 0:3 (общ. 1:3). Эллины уверенно шагают в дивизион А

Сборная Греции уверенно разгромила Шотландию в Глазго и заслуженно вышла в дивизион А Лиги Наций. Но как им это удалось? Что ж, давайте узнаем.

После победы (1:0) в первом матче в Пирее сборная Шотландии подходила к этому поединку с уверенностью, что родные стены "Хэмпден Парка" помогут им довести это противостояние до логического конца.

В первые 5 минут обе команды обменялись претензиями относительно пенальти, но Давиде Масса был непреклонен в этом вопросе. А так начало было за хозяевами поля, а точнее за автором единственного гола в первом матче – Скоттом Макктоминеем, который успел нанести сразу несколько опасных ударов в первой половине тайма, однако ему мешали или вратарь греков Цолакис, или же защитники. Что касается Греции, то в первые минут 20 она не создала ничего, но, похоже, в отличие от первого матча, на этот раз эллины решили брать не количеством, а качеством. Поэтому уже на 20 минуте Вагианнидис делает прострел в штрафную, где одинокий Константелиас из района 11 метров точно пробивает по воротам. Счет становится 0:1. Теперь в этом противостоянии все начинается сначала.

Такое развитие событий не понравилось хозяевам поля, поэтому они решили ответить. Были неплохие моменты у того же Мактоминея и у Макгинна, однако их удары ничем не закончились. Ну а Греция не изменяла плану. На 42 минуте Яннулис прострелил в штрафную и мяч снова дошел до Константелиаса, но на этот раз полузащитник решил не пробивать, он сбросил мяч дальше на Карецаса и 17-летний парень пробил первыми же касанием. 0:2! Звезда первого матча, юная надежда греческого футбола, выводит свою сборную вперед. Шок для Шотландии. Напоследок тайма, на 45-й минуте, Макгинн упал в штрафной, но рефери проигнорировал этот момент и на этом первая половина закончилась.

На второй тайм у Шотландии была очевидная задача – забить гол, чтобы вернуться в игру. Но что они сделали? Правильно – пропустили третий гол уже на 46 минуте! Константелиас перехватил мяч на половине поле хозяев и отдал его на Цолиса, который мощным ударом делает счет разгромным. И это был контрольный выстрел. Такого начала второй половины хозяева точно никак не могли ожидать. Очевидно, особо долго Стив Кларк не думал, поэтому уже на 55 минуте он оформил тройную замену. Правда какого-то эффекта это не дало. Разве что на 61 минуте Фергюсон получил желтую, а еще через 10 минут предупреждение досталось и Херсту. В принципе, это все, чем запомнились эти футболисты. Стоит добавить, что между этими желтыми, а точнее на 66-й минуте, Греция могла делать счет и 0:4. Павлидис в штрафной смог перебросить вратаря, но защитник шотландцев успел выбить мяч с линии ворот. Что же было дальше? Сборные просто доигрывала этот матч, ведь другого варианта не было. Шотландия покорно приняла свою судьбу, ничего не создав, а Греция готовилась праздновать. Финальный свисток. 0:3. Общий счет 1:3.

Подопечные Ивана Йовановича закономерно вырывают свою путевку в дивизион А Лиги Наций. Ну а подопечных Стива Кларка будет ждать дивизион В.

Лига Наций. Плей-офф лиги А/В. Ответный матч

Стадион: "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Шотландия – Греция 0:3 (общ. 1:3)

Голы: Константелиас (21), Карецас (42), Цолис (46)

Шотландия: Гордон — Ралстон, Суттар, Хенли, Робертсон (Уилсон, 73) — Гилмор (Тирни, 55), Маклин (Фергюсон, 55) — Кристи (Конвей, 73), Мактоминей, Макгинн — Адамс (Херст, 55)

Греция: Цолакис — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Яннулис — Зафейрис, Музакитис (Йоаннидис, 83) — Карецас (Масурас, 72), Константелиас (Пелкас, 72), Цолис (Рецос, 90+2) — Павлидис (Галанопулос, 83)

Предупреждения: Фергюсон (61), Херст (71) – Павлидис (69), Музакитис (74)