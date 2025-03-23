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А Куртуа где? Бельгия удивила составом на матч против Украины

Лига наций УЕФА

Неожиданно

А Куртуа где? Бельгия удивила составом на матч против Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгия удивила составом на матч против Украины.

Вратаря "Реала" Тибо Куруа нет в заявке сборной Бельгии. Руис Гарсия выпускает следующий стартовый состав:

Селс – Менье, Фас, Дебаст. Кастань – Ванакен, Раскин, Де Брюйне (К) – Троссар, Лукаку, Докю

Также из-за перебора жёлтых карточек пропускает матч полузащитник Юри Тилеманс, который получил предупреждение на 68-й минуте первого матча с Украиной.

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Источник:
Belgian Red Devils
Опубликовал: Владислав Прийменко
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