Лига Наций. Исландия – Косово 1:3. Чуда не произошло

В испанской Мурсии, где 20 марта играла сборная Украины с Бельгией, встретились Исландия и Косово. Стадион сборной сейчас на реконструкции и пришлось искать варианты зарубежом.

В первом матче исландцы проиграли с разницей в один мяч.

Матч начался. Практически сразу после стартового свистка номинальные хозяева вышли вперёд. На второй минуте хозяева получили право на угловой. Гудмондссон подал стандарт. Полузащитник Косово Реждбечи упал на газон и Оскарссон забил мяч в ворота.

Но уже на 22-й минуте сборной Исландии пришлось сделать вынужденную замену. Фридрикссон сел на газон и стал держаться за колено. На поле появился Бьярки-Стейн Бьяркасон.

Далее сборная Косово за 10 минут забила 2 гола и вышла вперёд. Автором двух голов стал Муричи. На перерыв команды ушли в разных настроениях.

Во втором тайме сборная Исландии осталась в меньшинстве – на 69-й минуте вторую жёлтую карточку получил Гуннарсссон. Но и также пропустила ещё один мяч. Хет-трик оформил Мурики.

Сборная Косово поднимается в Дивизион В, Исландия следующую Лигу Наций проведет в Дивизионе С.

Лига Наций. Матчи Дивизиона В / C

Исландия – Косово 1:3

Голы: Оскарссон (2) – Мурики (35, 45+3, 79)

Исландия: Вальдимарссон – Фридрикссон (Бьярки-Стейн Бьяркасон, 22), В. Виллюмссон (Хлинссон, 65), Ингасон, Траустасон (Гуннарссон, 46) – Тордарсон, Йоуханнессон (Тоумассон, 46), Хельгасон – Торстейнссон, А. Гвюдмондссон – Оскарссон (Гудьонсен, 65)

Косово: Саипи – Войвода, Ррахмани, Делова, Пачарада – Демаку (Эмерлаху, 55), Реджбецай – Э. Красничи (И. Красничи, 78), Рашица (Сахити, 78), Муслия (Галапени, 87) – Муричи (А. Ррахмани, 87)