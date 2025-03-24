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Лига наций. Франция - Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен. 5:4). Драма на Стад де Франс
Французы выходят в полуфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч
Стадион: "Стад де Франс" (Париж)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Франция — Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен. 5:4)
Голы: Олисе (52), Дембеле (80)
Франция: Меньян — Т. Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде — Чуамени, Коне (Заир-Эмери, 111) — Барколя (Дуэ, 66), Дембеле (Коло Муани, 99), Олисе (Камавинга, 106) — Мбаппе
Хорватия: Ливакович — Гвардиол (Понграчич, 106), Шутало, Чалета-Цар, Станишич — Ковачич (Якич, 81), Модрич (Моро, 81) — Крамарич (Батурина, 71), Сучич, Перишич (Пашалич, 71) — Будимир (Иванович, 60)
Предупреждения: Мбаппе (37) Коло Муани (103) — Станишич (35), Ковачич (45), Гвардиол (45+3), Чалета-Цар (61), Ливакович (74), Якич (90+5)
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