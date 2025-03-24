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Лига наций. Франция - Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен. 5:4). Драма на Стад де Франс

Лига наций УЕФА

Французы выходят в полуфинал

Лига наций. Франция - Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен. 5:4). Драма на Стад де Франс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. 1/4 финала. Ответный матч

Стадион: "Стад де Франс" (Париж)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Франция Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен. 5:4)

Голы: Олисе (52), Дембеле (80)

Франция: Меньян — Т. Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде — Чуамени, Коне (Заир-Эмери, 111) — Барколя (Дуэ, 66), Дембеле (Коло Муани, 99), Олисе (Камавинга, 106) — Мбаппе

Хорватия: Ливакович — Гвардиол (Понграчич, 106), Шутало, Чалета-Цар, Станишич — Ковачич (Якич, 81), Модрич (Моро, 81) — Крамарич (Батурина, 71), Сучич, Перишич (Пашалич, 71) — Будимир (Иванович, 60)

Предупреждения: Мбаппе (37) Коло Муани (103) — Станишич (35), Ковачич (45), Гвардиол (45+3), Чалета-Цар (61), Ливакович (74), Якич (90+5)

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