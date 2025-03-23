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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия – Италия, Португалия – Дания, Франция – Хорватия, Испания – Нидерланды. Составы команд на 1/4 финала Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Интрига жива

Германия – Италия, Португалия – Дания, Франция – Хорватия, Испания – Нидерланды. Составы команд на 1/4 финала Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1/4 финала Лиги Наций пройдут ответные матчи. Известны стартовые составы команд

Германия – Италия

Германия: Бауманн – Та, Рюдигер, Шлоттербек – Киммих (К), Штиллер, Горецка, Миттельштедт – Сане, Мусиала – Кляйндинст.

Италия: Доннарумма (К) – Гатти, Буонджорно, Бастони – Ди Лоренцо, Барелла. Риччи, Тонали, Удоджи – Кен, Мальдини.

Первый матч закончился со счётом 2:1.

Португалия – Дания

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш – Бернгарду Силва, Витинья, Бруну Фернандеш – Коннсейсау, Роналду (К), Леау.

Дания: Шмейхель (К) – Р. Кристенсен, Андерсен, Вестергор. Доргу – Эриксен, Юльманн, Нергор – Исаксен, Хейлунн, Линнстрем.

Первый матч закончился со счётом 0:1.

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Франция – Хорватия

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Т. Эрнандес – Коне, Чуамени – Олисе, Дембеле, Барколя – Мбаппе (К).

Хорватия: Ливакович – Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол – Модрич (К), Ковачич – Перишич, Сучич, Крамарич – Будимир.

Первый матч закончился со счётом 0:2.

Испания – Нидерланды

Испания: Унай Симон (К) – Мингесса, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья – Ольмо, Субименди, Фабиан Руис - Ямаль, Оярсабальб, Н. Уильямс.

Нидерланды: Вербрюгген – Гертрейда, ван Хеке, ван Дейк (К), Маатсен – Райндерс, Клдюйверт, Ф. Де Йонг – Фримпонг, Депай, Гакпо.

Первый матч закончился со счётом 2:2.

Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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