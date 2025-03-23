Эллины уверенно выходят в элитный дивизион. Шотландия – Греция 0:3. Обзор матча

До перерыва "пиратский корабль" установил счет 2:0 благодаря голу и ассисту Янниса Константелиаса. На старте второго тайма полузащитник ПАОК совершил третье результативное действие. У гостей не было такого преимущества, но они реализовали свои моменты в отличие от "тартановой армии".

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Смотрите обзор ответного матча плей-офф Лиги наций Дивизион А/В

Глазго. Хемпден Парк, 48 626 зрителей

Шотландия – Греция 0:3

Голы: Константелиас, 20, Каретсас, 42, Цолис, 46