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Эллины уверенно выходят в элитный дивизион. Шотландия – Греция 0:3. Обзор матча

Лига наций УЕФА

Закрепили преимущество после первой встречи

Эллины уверенно выходят в элитный дивизион. Шотландия – Греция 0:3. Обзор матча

Зображення - ВВС

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До перерыва "пиратский корабль" установил счет 2:0 благодаря голу и ассисту Янниса Константелиаса. На старте второго тайма полузащитник ПАОК совершил третье результативное действие. У гостей не было такого преимущества, но они реализовали свои моменты в отличие от "тартановой армии".

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Смотрите обзор ответного матча плей-офф Лиги наций Дивизион А/В

Глазго. Хемпден Парк, 48 626 зрителей

Шотландия – Греция 0:3

Голы: Константелиас, 20, Каретсас, 42, Цолис, 46

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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