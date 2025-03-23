Стало известно, почему Куртуа пропускает матч против сборной Украины.

Руди Гарсия в комментарии HLN сказал, что Куртуа полностью не готов и у него есть проблемы с коленом.

"Это вынужденное решение, что он не будет играть. Мы уже знали, что у него были небольшие проблемы с коленом, поэтому он недавно пропустил матч в Ла Лиге.

Он смог сыграть в первом матче, но через три дня было бы рано снова оказаться в воротах. Мы не хотим рисковать", - сказал Гарсия.