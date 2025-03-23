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Стало известно, почему Куртуа пропускает матч против сборной Украины

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Стало известно, почему Куртуа пропускает матч против сборной Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, почему Куртуа пропускает матч против сборной Украины.

Руди Гарсия в комментарии HLN сказал, что Куртуа полностью не готов и у него есть проблемы с коленом.

"Это вынужденное решение, что он не будет играть. Мы уже знали, что у него были небольшие проблемы с коленом, поэтому он недавно пропустил матч в Ла Лиге.

Он смог сыграть в первом матче, но через три дня было бы рано снова оказаться в воротах. Мы не хотим рисковать", - сказал Гарсия.

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Напомним, сегодня ворота сборной Бельгии защищает Селс.

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Источник:
HLN
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 22:30
А в Реалі ніфіга так не вважають - Лунін на лавці , Куртуа на стрічці .
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Комментарии 1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 22:30
А в Реалі ніфіга так не вважають - Лунін на лавці , Куртуа на стрічці .
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