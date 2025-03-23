Сборная Германии забила забавный гол в ворота Италии. Видео

Сборная Германии забила забавный гол в ворота Италии.

Хозяева выбили мяч на угловой. Итальянские футболисты вместе с вратарем и капитаном Джанлуиджи Доннаруммой побежали к арбитру разбираться с каким-то моментом.

В то время футболисты сборной Германии разыграли угловой и Мусиала забил второй гол. Доннарумма не успел среагировать.

Видео гола:

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После первого тайма сборная Германии побеждает Италию со счетом 3:0.