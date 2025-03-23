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Сборная Германии забила забавный гол в ворота Италии. Видео
И такое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Германии забила забавный гол в ворота Италии.
Хозяева выбили мяч на угловой. Итальянские футболисты вместе с вратарем и капитаном Джанлуиджи Доннаруммой побежали к арбитру разбираться с каким-то моментом.
В то время футболисты сборной Германии разыграли угловой и Мусиала забил второй гол. Доннарумма не успел среагировать.
Видео гола:
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После первого тайма сборная Германии побеждает Италию со счетом 3:0.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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