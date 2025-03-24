Лига наций. Португалия – Дания 5:2. Тринкау и Рамос подарили путевку в полуфинал

Португалия прекрасно начала матч и сразу создавала опасные моменты. Уже на 4-й минуте Патрик Доргу сфолил против Роналду в штрафной площади и Славко Винчич назначил 11-метровый. Бить его подошел Криштиану, однако благодаря великолепному сейву Шмейхеля на табло остались нули.

Хозяева продолжали доминировать, пытаться играть через фланги и создавать моменты подачами в штрафную. В одной из подач Роналду снова имел отличный шанс вывести свою команду вперед, но снова Шмейхель выдал блестящий сейв и прекрасно среагировал на удар головой.

Дания сумела ответить на 24-й минуте, когда Расмус Хейлунн получил точную передачу и пробил низом по центру, но вратарь Португалии остался на месте и прекрасно справился с этим мячом.

Обе команды активно использовали стандарты, но защитники прекрасно справлялись со своей работой. В конце концов португальцы сумели выйти вперед на 38-й минуте матча. Единственный гол в первом тайме забил Йоахим Андерсен в свои ворота: после подачи с углового, он пытался выбить мяч, однако тот полетел под левую стойку без шансов для Шмейхеля. В концовке тайма, на 45+2-й минуте, Роналду забил гол, но его отменили из-за офсайда и команды ушли на перерыв.

Второй тайм подарил зрителям настоящую драму. Дания сравняла счет на 56-й минуте, когда Кристенсен блестяще замкнул подачу с углового головой в левый угол ворот, сделав счет 1:1. Далее Бруну Фернандеш имел прекрасную возможность вывести свою команду вперед, но мяч попал в правую стойку. Уже на 72-й минуте Криштиану Роналду воспользовался отскоком от защитника и пробил в пустые ворота, тем самым вернув интригу в матч - 2:1.

Казалось бы, что на этом голы закончились, но датчане не готовы были сдаваться и продолжали бороться за каждый мяч и пытались создавать моменты. Прошло четыре минуты и Кристиан Эриксен нанес точный удар, сравняв счет - 2:2. Обе команды освежили игру: Португалия выпустила Диогу Жоту вместо Рафаэла Леау, а Дания заменила Линдстрема на Сков Ольсена, Гойлунна на Бирета и Исаксена на Кристиансена.

Далее хозяева не сбавляли обороты и вот одна из замен сработала: Нуну Мендеш пробросил мяч под удар Тринкау и тот великолепным выстрелом с границы штрафной площадки пробил в правый нижний угол ворот. На это Патрик Доргу ответил ударом головой из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч пролетел рядом с левой стойкой. На второй дополнительной минуте основного времени Роберто Мартинес снял с игры Роналду и выпустил на поле Рамоса, после чего судья дал свисток и команды готовились сыграть дополнительное время.

Первый дополнительный тайм начался с быстрого гола: на 91-й минуте Тринкау получил мяч и из пределов штрафной пробил в нижний левый угол, без шансов для Каспера Шмейхеля - 4:2. Дания пыталась отыграться на стандартах и в одном из них Андерсен головой пробил прямо во вратаря, но счет остался неизменным.

Во втором экстра-тайме хозяева продолжали «добивать» соперника и на 115-й минуте Диогу Жота ассистировал Гонсалу Рамосу, который отправил мяч в пустые ворота - 5:2. В общем португальцы вполне справедливо одержали победу и продолжают борьбу за титул.

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (вторая игра)

Стадион: Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

Португалия - Дания 5:2 (Первый матч 0:1)

Голы: Андерсен (АГ, 38), Роналду (72), Тринкау (86), Тринкау (91) - Кристенсен (56), Эриксен (76)

Предупреждения: Диаш (50), Эриксен (50), Нергор (66), Жота (75), Андерсен (105+3)

Португалия: Кошта - Далот (Тринкау, 81), Диаш, Инасиу, Мендеш - Фернандеш, Витинья (Невеш, 99), Силва - Консейсау (Семеду, 81), Роналду (Рамос, 90+2), Леау (Жота, 62)

Дания: Шмейхель - Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Доргу (Гердер, 97) - Нергор (Фрогольдт, 83) Юльманн, Эриксен (Френдруп, 83) - Линдстром (Сков Ольсен, 65), Гейлунн (Бирет, 73) Исаксен (Кристиансен, 73)