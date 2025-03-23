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Впервые с октября. Капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в матче против сборной Дании

Лига наций УЕФА
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Впервые с октября. Капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в матче против сборной Дании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в матче против сборной Дании.

Португалия получила право на 11-метровый удар. К воротам подошёл Криштиану Роналду. Он пробил после свистка, но Шмейхель забрал мяч и сохранил ворота сухими.

Примечательно, что Бруно Фернандеш стал преждевременно праздновать.

Это 32-й нереализованный пенальти Роналду. В последний раз португалец не забивал с точки в конце октября за "Аль-Наср" и его клуб проиграл 0:1.

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К слову, капитан сборной Португалии не забил 19% пенальти в своей карьере.

После первого тайма сборная Португалии побеждала 1:0.

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Дания Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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