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Впервые с октября. Капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в матче против сборной Дании
Такое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Португалии не реализовал пенальти в матче против сборной Дании.
Португалия получила право на 11-метровый удар. К воротам подошёл Криштиану Роналду. Он пробил после свистка, но Шмейхель забрал мяч и сохранил ворота сухими.
Примечательно, что Бруно Фернандеш стал преждевременно праздновать.
Это 32-й нереализованный пенальти Роналду. В последний раз португалец не забивал с точки в конце октября за "Аль-Наср" и его клуб проиграл 0:1.
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К слову, капитан сборной Португалии не забил 19% пенальти в своей карьере.
После первого тайма сборная Португалии побеждала 1:0.
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