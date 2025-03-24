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Лига Наций. Испания – Нидерланды 3:3 (общ. 5:5; пен. 5:4). Чемпионы Европы проходят дальше
Испания в напряженном поединке сумели обыграть Нидерланды в серии пенальти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций УЕФА
Валенсия, "Месталья"
Испания - Нидерланды 3:3 (общ. 5:5; пен. 5:4)
Голы: Оярсабаль, 8 (пен.), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (пен.), Матсен, 79, Симонс, 109 (пен.)
Испания: Симон – Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Мингеса (Порро, 94) – Руис (Мерино, 84), Субименди, Ольмо (Педри, 84) – Уильямс (Баэна, 117), Оярсабаль (Ф. Торрес, 69), Ямаль
Нидерланды: Вербругген – Матсен, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда (Мален, 78) – де Йонг (Тейлор, 108), Клюйверт (Симонс, 78), Рейндерс (Копмайнерс, 110) – Гакпо (Ланг, 70), Депай (Бробби, 101), Фримпонг.
Предупреждения: Ле Норман, 53, Симон, 108 – Депай, 61
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