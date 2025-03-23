Лига Наций. Германия - Италия 3:3 (общий счет - 5:4). Не как 2006-ой и не как 2022-ой, а как 2005-ый

Лига Наций. Дивизион А. Четвертьфинал. Ответный матч

Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Германия - Италия 3:3 (общий счет - 5:4)

Голы: Киммих 30 (пен.), Мусиала 36, Кляйндинст 45 - Кен 49, 69, Распадори 90+5 (пен.)

Германия: О. Бауманн, Киммих, Рюдигер (Биссек 77), Та, Шлоттербек, Штиллер (Гросс 63), Горетцка (Амири 63), Миттельштедт, Мусиала (Андрих 77), Сане (Адейеми 63), Кляйндинст

Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти (Политано 46), Буонджорно, А. Бастони, Удоджи, С. Риччи (Дзакканьи 85), Тонали (Распадори 68), Барелла, Кен (Лукка 85), Мальдини (Фраттези 46)

Предупреждения: Штиллер 22, Адейеми 68, Кляйндинст 79 - Гатти 21, Буонджорно 29, А. Бастони 79, Удоджи 90+9

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

После поражения в Милане от Германии три дня назад в стане сборной Италии пытались сохранять оптимизм. Опираясь на свою весьма неплохую игру в матче. Лучано Спаллетти даже выразил уверенность в гораздо лучшем результате в Дортмунде, если такой уровень игры его команды сохранится. Во втором тайме сегодняшнего матча он даже повысился. Но слишком много было потеряно в первом.

К перерыву казалось, что повторяется 2022-ой год, когда в этой же Лиге Наций Германия разнесла дома Италию со счетом 5:2. Еще перед матчем итальянцы указывали на место его проведения - Дортмунд, где победили немцев в полуфинале Чемпионата Мира-2006. Но в итоге получилось повторение финала Лиги Чемпионов-2005 между "Миланом" и "Ливерпулем". 3:0 к перерыву, 3:3 - в итоге.

Начался матч обоюдными атаками и быстрым темпом. Та чуть не срезал в собственные ворота. Но очень быстро хозяева перехватили инициативу и заперли соперника в его штрафной. В итоге первый тайм завершился с 18:3 по ударам по воротам, 6:0 - по ударам в створ, 64:36 - по владению мячом, 138:20 - по передачам в атакующей трети поля. 3:0 на табло выглядел совершенно логичным счетом.

Итальянцы ложились под удары как могли, Доннарумма все же дотягивался до мячей. Тем не менее, в итоге "адзурри" не выдержали. Как раз когда пошли вперед - получили пас вразрез. Кляйндинст обгонял Буонджорно и был задержан за футболку сзади. Пенальти. Затем был реализован угловой. А затем - перехват превратился в комбинацию с фланга на фланг с ударом головой Кляйндинста.

Второй гол и вовсе вышел абсурдным. Доннарумма потащил удар головой Кляйндинста из-под перекладины, перевел мяч на угловой и сразу же бросился выяснять отношения то ли с партнерами по команде, то ли с арбитром. А тем временем Киммих быстро подал низом угловой, и Мусиала забил в пустые ворота. Итальянцы даже не заметили, что происходит у них за спиной, пока Марциняк не указал на центр.

Во втором тайме Италия боролась за свою честь. А Германия слишком берегла силы. Сразу же Киммих отдал ужасный пас назад, Кен прошел и пробил низом в ближний угол с линии штрафной. "Манншафт" пыталась отодвинуть игру от своих ворот, но страдала под прессингом. Минут 20 защищала свои ворота от опасных моментов, но затем Кен раскрутил Рюдигера и пробил под перекладину.

Много моментов во втором тайме итальянцы не создали. В отличие от немцев в первом. Еще и могли пропустить, когда Доннарумма с трудом отбил штрафной Киммиха. Но все же команде Спаллетти удалось сравнять счет. Из двух пенальти в концовке матча один был отменен ВАР, а один - как раз и назначен ВАР. За руку Миттельштедта. Распадори реализовал его, и немцы с трудом выдержали последние минуты.

Восьмой очный матч подряд без победы Италии над Германией, если считать лишь основное время. Четыре ничьи, четыре поражения. 17-ый матч подряд в целом против всех и 15-ый официальный против всех Германии без поражений, 12-ый домашний без таких. "Адзурри" же с трудом избежали своего антирекорда последних 42-ух лет - трех поражений в официальных матчах подряд.

В целом Германия Юлиана Нагельсманна опережает Италию Спаллетти в развитии, в собранности, в силе. Потому ее проход дальше логичен. Тем более, что ее преимущество на втором этаже уж слишком огромное. Три гола из пяти головой в двух матчах, и в Италии постоянно говорят о такой своей проблеме. Теперь "Манншафт" примет Турнир Четырех и будет одним из его главных фаворитов.

А как будет чувствовать себя "Скуадра Адзурра"? Что вынесет из этого матча прежде всего - первый тайм или второй? Зависит от нее. Хотя бы свою честь после позорных первых 45-ти минут она вернула.