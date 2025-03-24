Лига Наций. Ирландия – Болгария 2:1 (общ. 4:2). Снова победа и итоговый выход в дивизион В

Еще в первом матче между этими соперниками Ирландцы показали, что банально сильнее. Они точно слишком сильная команда, чтобы вылетать в дивизион С в Лиге Наций. Однако свое преимущество нужно было доказать на поле. После первой игры, которая завершилась победой Ирландии со счетом 2:1, уже закрались мысли, что все у них под контролем.

Однако на старте ответного матча Болгария сравняла счет по итогам противостояния и это точно заставило занервничать всех местных болельщиков. Надо было что-то исправлять. Исправить удалось во второй половине встречи. Забили дважды и оформили по сути такую же победу, как и в первой игре. Ирландия остается в дивизионе В, а Болгария — в дивизионе С, поэтому здесь без ротаций.

Лига Наций. Плей-офф лиги В/С. Ответный матч

Стадион: "Авива Стэдиум" (Дублин)

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Ирландия — Болгария 2:1 (общ. 4:2)

Голы: Фергюсон (63), Ида (85) — Антов (30)

Ирландия: Келлехер — Доэрти, Коллинз, О'Брайен, Брэйди (Мэннинг, 66) — Джонстон (Ида, 66), Азаз, Каллен, Найт (Тейлор, 85) — Фергюсон (Данн, 74), Перротт (Сайкс, 67)

Болгария: Илиев (Нюрнбергер, 89) — Минков, Петров, Неделяков, Нюрнбергер — Антов, Груев (Шопов, 89) — Десподов, Миланов (Крастев, 75), Петков (Кирилов, 75) — Краев (Николов, 60)

Предупреждения: Джонстон (40), Найт (45), Коллинз (90+2) — Петров (32), Груев (84), Николов (90+3)