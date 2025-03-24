Сформировались полуфинальные пары Дивизиона А Лиги наций 2024/25

Ответные матчи ¼ финала элитного дивизиона получились очень результативными и интригующими. Только в одной встрече команды ограничились основным временем (Германия – Италия 3:3).

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В начале лета победители сыграют на стадии ½ и определят финалистов текущего розыгрыша. В следующем раунде сойдутся гранды европейского футбола среди сборных. Германия будет разыгрывать путевку в решающий матч с Португалией, а Испания будет играть против Франции.

Поединки запланированы на 4 и 5 июня. Проигравшие коллективы смогут принять участие в матче за бронзовые награды.