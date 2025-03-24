Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сформировались полуфинальные пары Дивизиона А Лиги наций 2024/25
Остались 4 лучшие сборные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ответные матчи ¼ финала элитного дивизиона получились очень результативными и интригующими. Только в одной встрече команды ограничились основным временем (Германия – Италия 3:3).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В начале лета победители сыграют на стадии ½ и определят финалистов текущего розыгрыша. В следующем раунде сойдутся гранды европейского футбола среди сборных. Германия будет разыгрывать путевку в решающий матч с Португалией, а Испания будет играть против Франции.
Поединки запланированы на 4 и 5 июня. Проигравшие коллективы смогут принять участие в матче за бронзовые награды.
Популярное сейчас
- Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас
- Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина
- Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014