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Сформировались полуфинальные пары Дивизиона А Лиги наций 2024/25

Лига наций УЕФА

Остались 4 лучшие сборные

Сформировались полуфинальные пары Дивизиона А Лиги наций 2024/25

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ответные матчи ¼ финала элитного дивизиона получились очень результативными и интригующими. Только в одной встрече команды ограничились основным временем (Германия – Италия 3:3).

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В начале лета победители сыграют на стадии ½ и определят финалистов текущего розыгрыша. В следующем раунде сойдутся гранды европейского футбола среди сборных. Германия будет разыгрывать путевку в решающий матч с Португалией, а Испания будет играть против Франции.

Поединки запланированы на 4 и 5 июня. Проигравшие коллективы смогут принять участие в матче за бронзовые награды.

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Национальная сборная Испании Национальная сборная Германии Национальная сборная Франции Национальная сборная Португалии
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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