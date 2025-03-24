Лига наций УЕФА
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Определились все полуфиналисты Лиги Наций
Четыре сборные продолжают борьбу за трофей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определились все полуфиналисты Лиги Наций.
Три из четырёх ответных матчей 1/4 финала Лиги Наций перешли в экстра-таймы и два из них закончились серией пенальти.
В полуфинал Лиги Наций вышли и продолжат борьбу за трофей:
- Германия
- Испания
- Португалия
- Франция
Полуфинальные матчи Лиги Наций состоятся 4 и 5 июня 2025 года. Сформировавшиеся пары мы писали на нашем сайте.
Финал состоится 8 июня.
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Напомним, что действующий победитель Лиги Наций - сборная Испании.
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