Определились все полуфиналисты Лиги Наций.

Три из четырёх ответных матчей 1/4 финала Лиги Наций перешли в экстра-таймы и два из них закончились серией пенальти.

В полуфинал Лиги Наций вышли и продолжат борьбу за трофей:

Германия

Испания

Португалия

Франция

Полуфинальные матчи Лиги Наций состоятся 4 и 5 июня 2025 года. Сформировавшиеся пары мы писали на нашем сайте.

Финал состоится 8 июня.

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Напомним, что действующий победитель Лиги Наций - сборная Испании.