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Лига наций УЕФА

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Определились все полуфиналисты Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Четыре сборные продолжают борьбу за трофей

Определились все полуфиналисты Лиги Наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Определились все полуфиналисты Лиги Наций.

Три из четырёх ответных матчей 1/4 финала Лиги Наций перешли в экстра-таймы и два из них закончились серией пенальти.

В полуфинал Лиги Наций вышли и продолжат борьбу за трофей:

  • Германия
  • Испания
  • Португалия
  • Франция

Полуфинальные матчи Лиги Наций состоятся 4 и 5 июня 2025 года. Сформировавшиеся пары мы писали на нашем сайте.

Финал состоится 8 июня.

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Напомним, что действующий победитель Лиги Наций - сборная Испании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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