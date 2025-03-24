Определились почти все составы дивизионов А, В и С. 6 сборных сменили лигу

Завершились ответные матчи за места в лигах А, В и С. Бельгия и Сербия остаются в элите, а вот Шотландия и Венгрия не смогли отстоять позицию в Дивизионе А.

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Ирландия, Украина, Грузия, Австрия, Ирландия и Словения продолжат выступления в Лиге В. Греция и Турция воспользовались своим шансом и повысились в классе, присоединившись к топ-сборным. Армения и Болгария снова будут играть в Дивизионе С. Исландия вылетела из Лиги В, а ее путевку забрали футболисты Косово.

26 и 31 марта состоятся матчи Гибралтар – Латвия и Мальта – Люксембург, после которых определится окончательный список участников Дивизиона С и D.