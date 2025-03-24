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Камбэк с 0:3 не помог скуадре адзурри. Германия – Италия 3:3. Обзор матча
Шоу, которое заслуживало овертайма
Фото - УЄФА
В первом тайме подопечные Нагельсманна установили убедительное преимущество со счетом 3:0, а Йозуа Киммих принял участие во всех голевых атаках. Впрочем, после перерыва гости чуть не довели дело до экстра-тайма – не хватило одного гола. Кипер "бундестим" Оливер Бауманн не совершил ни одного сейва.
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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги наций Дивизион А
Дортмунд. Сигнал Идуна Парк, 64 762 зрителя
Голы: Киммих, 30 (п), Мусиала, 36, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69, Распадори, 90+5 (п)
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