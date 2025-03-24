11-метровых ударов много не бывает. Испания – Нидерланды 3:3 (пен. 5:4). Обзор матча

"Фурия роха" трижды выходила вперед, но каждый раз "оранжевые" восстанавливали паритет. Учитывая ничью 2:2 в первом поединке, пришлось определять победителя в послематчевой лотерее. Также в течение 120 минут футболисты реализовали 3 удара с точки. Всего в этот вечер было 15 пенальти!

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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги наций Дивизиона А

Валенсия. Месталья

Испания – Нидерланды 3:3 (пен. 5:4)

Голы: Оярсабаль, 8 (п), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (п), Матсен, 79, Симонс, 109 (п)