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11-метровых ударов много не бывает. Испания – Нидерланды 3:3 (пен. 5:4). Обзор матча
Встреча достойна финала
Фото - ВВС
"Фурия роха" трижды выходила вперед, но каждый раз "оранжевые" восстанавливали паритет. Учитывая ничью 2:2 в первом поединке, пришлось определять победителя в послематчевой лотерее. Также в течение 120 минут футболисты реализовали 3 удара с точки. Всего в этот вечер было 15 пенальти!
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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги наций Дивизиона А
Валенсия. Месталья
Голы: Оярсабаль, 8 (п), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (п), Матсен, 79, Симонс, 109 (п)
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