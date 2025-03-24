Повторение первого матча. Ирландия – Болгария 2:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Ирландии принимала на своем поле национальную команду Болгарии в ответном матче стыков за место в дивизионе В Лиги Наций и, как и несколько дней назад, вновь одержала волевую победу.

На 30-й минуте Валентин Антов забил и вывел Болгарию вперед в счете, но во втором тайме сначала Фергюсон сравнял счет, а уже потом Ида принес хозяевам победу.

Поэтому Ирландия остается в дивизионе В, а Болгария – в дивизионе С.

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Ирландия, Дублин. Стадион "Авива Стэдиум"

Ирландия – Болгария 2:1 (общ. 4:2)

Голы: Фергюсон (63), Ида (85) – Антов (30)