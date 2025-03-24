  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Повторение первого матча. Ирландия – Болгария 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повторение первого матча. Ирландия – Болгария 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Команды решили не удивлять болельщиков

Повторение первого матча. Ирландия – Болгария 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Ирландии принимала на своем поле национальную команду Болгарии в ответном матче стыков за место в дивизионе В Лиги Наций и, как и несколько дней назад, вновь одержала волевую победу.

На 30-й минуте Валентин Антов забил и вывел Болгарию вперед в счете, но во втором тайме сначала Фергюсон сравнял счет, а уже потом Ида принес хозяевам победу.

Поэтому Ирландия остается в дивизионе В, а Болгария – в дивизионе С.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ирландия, Дублин. Стадион "Авива Стэдиум"

Ирландия – Болгария 2:1 (общ. 4:2)

Голы: Фергюсон (63), Ида (85) – Антов (30)

По теме
yellow-arrow
Лучано Спаллетти высказался после вылета сборной Италии на стадии 1/4 финала Лиги Наций
yellow-arrow
Хет-трик форварда Мальорки. Исландия – Косово 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Главный тренер сборной Германии дал комментарий после матча с Италией
Болгария Ирландия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости