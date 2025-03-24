Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник сборной Бельгии: Именно такого матча я ожидал от своей команды
Руди Гарсия остался доволен игрой своих подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды над Украиной (3:0) в ответном матче плей-офф Лиги наций.
"Именно такого матча я ожидал от своей команды. Мы хорошо контролировали игру, имели интенсивность, техническое качество и атакующий импульс. Все это было необходимо, чтобы забить три гола и не доводить дело до дополнительного времени.
Несмотря на то, что Лукаку забил дважды, думаю, именно футболисты, вышедшие на замену, решили судьбу встречи.
В первом поединке с Украиной у нас была не проблема менталитета, а проблема уверенности. Поэтому пришлось провести в этом направлении определенную работу. И мы получили реакцию. Реакцию гордости. Это доказывает, что в этой команде есть качество, но прежде всего - душа, которая позволяет нам переживать такие прекрасные вечера, как этот", - заявил Гарсия.
Популярное сейчас
- Определился соперник сборной Украины в квалификационной группе ЧМ-2026 из первой корзины
- Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас
- Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом