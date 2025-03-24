Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хозяева шагают в полуфинал. Франция – Хорватия 2:0. Видео голов и обзор матча
Удалось отыграться после поражения в первом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франция принимала на своем поле национальную команду Хорватии в ответном матче четвертьфинала Лиги Наций. Французы проиграли в первом матче со счетом 0:2, поэтому им нужно было отыгрываться. И они это сделали – на 52-й минуте Олисе забил первый гол, а уже на 80-й Дембеле сравнял счет в этом противостоянии и перевел матч в дополнительное время. После этого нас ждала серия послематчевых пенальти, где фортуна была на стороне подопечных Дешама.
Франция шагает в полуфинал, где встретится с Испанией. Этот матч также определил, что французы станут соперником сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Франция, Париж. Стадион: "Стад де Франс"
Франция – Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен 5:4)
Голы: Олисе (52), Дембеле (80)
Популярное сейчас
- Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина
- Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас
- Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014