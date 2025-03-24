Хозяева шагают в полуфинал. Франция – Хорватия 2:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Франция принимала на своем поле национальную команду Хорватии в ответном матче четвертьфинала Лиги Наций. Французы проиграли в первом матче со счетом 0:2, поэтому им нужно было отыгрываться. И они это сделали – на 52-й минуте Олисе забил первый гол, а уже на 80-й Дембеле сравнял счет в этом противостоянии и перевел матч в дополнительное время. После этого нас ждала серия послематчевых пенальти, где фортуна была на стороне подопечных Дешама.

Франция шагает в полуфинал, где встретится с Испанией. Этот матч также определил, что французы станут соперником сборной Украины в отборе к чемпионату мира 2026 года.

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Франция, Париж. Стадион: "Стад де Франс"

Франция – Хорватия 2:0 (общ. 2:2; пен 5:4)

Голы: Олисе (52), Дембеле (80)