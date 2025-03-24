Идеальные замены от Роберто Мартинеса. Португалия – Дания 5:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Португалии принимала на своем поле национальную команду Хорватии в ответном матче четвертьфинала Лиги Наций.

Португальцы проиграли в первом матче со счетом 0:1, поэтому им нужно было отыгрываться. На 6-й минуте Роналду не забил с пенальти, но в первом тайме хозяева вышли вперед благодаря автоголу Андерсена. Однако Дания сравняла счет на 56-й минуте благодаря голу Кристенсена, но уже на 72-й минуте Криштиану Роналду снова вывел хозяев вперед. Прошло четыре минуты и Кристиан Эриксен нанес точный удар – 2:2.

На 81-й минуте на поле вышел Тринкау и уже через 5 минут он забил третий гол Португалии, переведя матч в дополнительное время, где он почти сразу сделал дубль. На 115-й минуте Гонсало Рамос сделал счет 5:2.

Португалия шагает в полуфинал, где встретится с Германией.

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Стадион: Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Португалия – Дания 5:2 (общ. 5:3)

Голы: Андерсен (АГ, 38), Роналду (72), Тринкау (86), Тринкау (91), Рамос (115) – Кристенсен (56), Эриксен (76)