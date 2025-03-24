Лига наций УЕФА
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Хет-трик форварда Мальорки. Исландия – Косово 1:3. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел с участием игрока Колоса
Kosovë
Сборная Косово одержала победу над Исландией в ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион B.
Тремя голами за гостей отличился нападающий испанской "Мальорки" Ведат Мурики.
На 79-й минуте в составе косовар на поле с замены вышел защитник украинского "Колоса" Илир Красничи.
Общий счет противостояния - 5:2 в пользу Косово (первая игра завершилась со счетом 2:1).
Лига Наций. Матчи Дивизиона В / C
Исландия – Косово 1:3
Голы: Оскарссон (2) – Мурики (35, 45+3, 79)
Удаление: Гуннарссон, 69
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