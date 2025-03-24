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Хет-трик форварда Мальорки. Исландия – Косово 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Поединок прошел с участием игрока Колоса

Хет-трик форварда Мальорки. Исландия – Косово 1:3. Видео голов и обзор матча

Kosovë

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Косово одержала победу над Исландией в ответном матче плей-офф Лиги наций за выход в дивизион B.

Тремя голами за гостей отличился нападающий испанской "Мальорки" Ведат Мурики.

На 79-й минуте в составе косовар на поле с замены вышел защитник украинского "Колоса" Илир Красничи.

Общий счет противостояния - 5:2 в пользу Косово (первая игра завершилась со счетом 2:1).

Лига Наций. Матчи Дивизиона В / C

Исландия – Косово 1:3

Голы: Оскарссон (2) – Мурики (35, 45+3, 79)

Удаление: Гуннарссон, 69

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Исландия Косово Лига Наций Ведат Мурики
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