Главный тренер сборной Германии дал комментарий после матча с Италией

Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями относительно ответного матча четвертьфинала Лиги Наций против Италии (3:3, общ. 5:4).

"Считаю, что первый тайм был лучшим, который мы провели под моим руководством. Мы прекрасно действовали с мячом, агрессивно оборонялись и забили 3 гола.

Во втором тайме нам пришлось делать замены, потому что не все могли отыграть 90 минут. Мы пропустили первый гол, потом второй, после чего появились сомнения. Самой большой проблемой было то, что мы слишком часто отдавали передачи назад, в отличие от первого тайма. Не хочу много говорить о второй половине игры. Главный вывод из этих двух матчей – мы знаем, на что способны, но нам еще нужно совершенствоваться. Это был отличный шаг для нашего развития", – сказал Нагельсманн.