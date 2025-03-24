Лучано Спаллетти высказался после вылета сборной Италии на стадии 1/4 финала Лиги Наций

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти пожаловал на пресс-конференцию после ничьей с Германией (3:3), которая закрепила вылет его команды на стадии четвертьфинала Лиги Наций.

"Для тренера всегда неприятно видеть, когда его игроки не чувствуют игру или не воспринимают поле как самую прекрасную возможность, которая им выпала – это то, что имеет решающее значение. Если ты страдаешь от страха, то проигрываешь еще до того, как произойдет что-то определяющее.

Мы сделали все, чтобы они чувствовали себя комфортно, и дело не в характере или волнении. Мы слишком часто ошибались при выходе из обороны. Второй пропущенный мяч после углового в такой манере нас добил – мы могли его избежать, потому что это был эпизод, который легко защищать. Несмотря на это, я всегда на стороне своих игроков и всегда их поддерживаю, даже если порой приходится говорить какие-то неприятные вещи", – сказал Спаллетти.