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Дешам: В сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта

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Дешам: В сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги наций.

В четвертьфинале турнира "трехцветные" оказались сильнее Хорватии (0:2; 2:0, 5:4 по пенальти).

"Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и не устраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против отличной команды.

Конечно, в сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Так что перед следующими матчами этой молодой команде нужна помощь", — приводит слова Дешама RMC Sport.

В 1/2 финале Лиги наций Франция сыграет с Португалией.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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