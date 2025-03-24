Дешам: В сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги наций.

В четвертьфинале турнира "трехцветные" оказались сильнее Хорватии (0:2; 2:0, 5:4 по пенальти).

"Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и не устраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против отличной команды.

Конечно, в сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Так что перед следующими матчами этой молодой команде нужна помощь", — приводит слова Дешама RMC Sport.