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Дешам: В сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта
Дело времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на выход своей команды в полуфинал Лиги наций.
В четвертьфинале турнира "трехцветные" оказались сильнее Хорватии (0:2; 2:0, 5:4 по пенальти).
"Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и не устраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против отличной команды.
Конечно, в сборной Франции мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Так что перед следующими матчами этой молодой команде нужна помощь", — приводит слова Дешама RMC Sport.
В 1/2 финале Лиги наций Франция сыграет с Португалией.
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