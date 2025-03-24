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Решающий гол на 95-й минуте. Словения – Словакия 1:0. Видеообзор матча

Лига наций УЕФА
Обновлено

Без овертаймов получилось

Решающий гол на 95-й минуте. Словения – Словакия 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Словения минимально обыграла Словакию в ответном матче плей-офф Лиги наций.

В дивизион B подопечных Матьяжа Кека на 95-й минуте вывел Адам Гнезда-Черин. Этот гол оказался единственным в противостоянии.

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Лига наций, плей-офф за выход в дивизион B

Любляна, "Стожице".

Первая игра – 0:0

Словения – Словакия 1:0

Гол: Гнезда-Черин 95

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