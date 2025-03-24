Лига наций УЕФА
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Решающий гол на 95-й минуте. Словения – Словакия 1:0. Видеообзор матча
Без овертаймов получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Словения минимально обыграла Словакию в ответном матче плей-офф Лиги наций.
В дивизион B подопечных Матьяжа Кека на 95-й минуте вывел Адам Гнезда-Черин. Этот гол оказался единственным в противостоянии.
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Лига наций, плей-офф за выход в дивизион B
Любляна, "Стожице".
Первая игра – 0:0
Словения – Словакия 1:0
Гол: Гнезда-Черин 95
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