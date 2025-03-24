Де ла Фуэнте - о триллере с Нидерландами: Этот матч мог бы стать финалом чемпионата Европы

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после выхода своей команды в полуфинал Лиги наций.

В ответном матче 1/4 финала турнира "Фурия Роха" с трудом обыграла Нидерланды (3:3, 5:4 по пен.; первая игра - 2:2).

"Мы испытываем огромный восторг. Этот матч мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы сыграли на должном уровне. Чувствуем сейчас то же самое, что и на Евро-2024.

Играли две команды с похожими характеристиками, которые нацелены на атаку. Болельщики, должно быть, получили огромное удовольствие.

Мы собираемся насладиться еще одним Финалом четырех — с тремя [бывшими] чемпионами мира и одним победителем Евро [2016]. Достаточно взглянуть на состав турнира. Один из [бывших] чемпионов мира, Италия, вылетел. Этот уровень я всегда сравниваю с Евро", — сказал Де ла Фуэнте.