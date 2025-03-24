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Продолжение конфликта. Гюлер вновь повздорил с Собослаи - дело дошло до троллинга в соцсетях
Вряд ли это была их последняя встреча в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Турции уверенно прошла Венгрию в плей-офф Лиги наций за право играть в дивизионе А с общим счетом 6:1 в противостоянии.
Второй гол в ответном матче (3:1) за турков забил Арда Гюлер. Вскоре на поле произошла небольшая стычка, во время которой полузащитник мадридского "Реала" жестом призвал замолчать своего соперника Доминика Собослаи.
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В долгу венгерский хавбек "Ливерпуля" не остался, и после игры оставил комментарий в социальных сетях с текстом: "1088". Внимательные фанаты быстро расшифровали вероятный смысл сообщения.
По данным Transfermarkt, именно столько минут Гюлер отыграл за "Реал" в сезоне 2024–2025.
Примечательно, что история этого конфликта начинается еще с 2024 года, когда на претензии Гюлера в одном из игровых эпизодов контрольного матча сборных Собослаи ответил: "Ты кто вообще такой"?.
Szoboszlai mocks Arda Güler, after a 0-3 defeat against Turkey, on social media by responding "1088", the amount of minutes he played this year for Real Madrid. ???? pic.twitter.com/xFlH31q08u— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 24, 2025
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