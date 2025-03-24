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Продолжение конфликта. Гюлер вновь повздорил с Собослаи - дело дошло до троллинга в соцсетях

Лига наций УЕФА
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Вряд ли это была их последняя встреча в карьере

Продолжение конфликта. Гюлер вновь повздорил с Собослаи - дело дошло до троллинга в соцсетях

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Турции уверенно прошла Венгрию в плей-офф Лиги наций за право играть в дивизионе А с общим счетом 6:1 в противостоянии.

Второй гол в ответном матче (3:1) за турков забил Арда Гюлер. Вскоре на поле произошла небольшая стычка, во время которой полузащитник мадридского "Реала" жестом призвал замолчать своего соперника Доминика Собослаи.

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В долгу венгерский хавбек "Ливерпуля" не остался, и после игры оставил комментарий в социальных сетях с текстом: "1088". Внимательные фанаты быстро расшифровали вероятный смысл сообщения.

По данным Transfermarkt, именно столько минут Гюлер отыграл за "Реал" в сезоне 2024–2025.

Примечательно, что история этого конфликта начинается еще с 2024 года, когда на претензии Гюлера в одном из игровых эпизодов контрольного матча сборных Собослаи ответил: "Ты кто вообще такой"?.

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Венгрия Турция Реал (Мадрид) Ливерпуль Доминик Собослаи Арда Гюлер
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