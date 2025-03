Продолжение конфликта. Гюлер вновь повздорил с Собослаи - дело дошло до троллинга в соцсетях

Сборная Турции уверенно прошла Венгрию в плей-офф Лиги наций за право играть в дивизионе А с общим счетом 6:1 в противостоянии.

Второй гол в ответном матче (3:1) за турков забил Арда Гюлер. Вскоре на поле произошла небольшая стычка, во время которой полузащитник мадридского "Реала" жестом призвал замолчать своего соперника Доминика Собослаи.

В долгу венгерский хавбек "Ливерпуля" не остался, и после игры оставил комментарий в социальных сетях с текстом: "1088". Внимательные фанаты быстро расшифровали вероятный смысл сообщения.

По данным Transfermarkt, именно столько минут Гюлер отыграл за "Реал" в сезоне 2024–2025.

Примечательно, что история этого конфликта начинается еще с 2024 года, когда на претензии Гюлера в одном из игровых эпизодов контрольного матча сборных Собослаи ответил: "Ты кто вообще такой"?.

Szoboszlai mocks Arda Güler, after a 0-3 defeat against Turkey, on social media by responding "1088", the amount of minutes he played this year for Real Madrid. ???? pic.twitter.com/xFlH31q08u