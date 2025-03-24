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Майкл Олисе положил конец 17-летней серии сборной Франции
Давно не забивали таким образом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Майкл Олисе забил гол и отдал голевую передачу в игре против Хорватии, чем помог "Ле Бле" выйти в полуфинал Лиги Наций и положил конец нежелательной серии, которая длилась 17 лет.
Именно после штрафного в исполнении Олисе Франция сократила отставание в матче с Хорватией, которая приехала на "Стад де Франс" с преимуществом 2:0. Гол на 52-й минуте стал первым для Франции, забитым прямым ударом со штрафного, начиная с марта 2018 года, когда Поль Погба отличился в матче против россии.
Правда, тогда это был товарищеский поединок, а чтобы найти последний случай, когда "Ле Бле" забивали прямым ударом в официальном матче, надо вернуться аж до октября 2007 года. Именно тогда Жером Ротен забил Фарерским островам в отборе на Евро-2008.
Добавим, что в полуфинале Лиги Наций Франция встретится со сборной Испании.
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