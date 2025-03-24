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Мартинес - после 5:2: Это была совсем другая игра, чем в Дании
Сделали правильные выводы
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил своих подопечных после крупной победы над Данией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (5:2; 5:3 по сумме двух встреч).
"Это была совсем другая игра, чем в Дании. Я увидел способность правильно читать матч и создавать моменты. Мы забили пять голов, что непросто. Атмосфера в Копенгагене была великолепной, но сегодня на "Алваладе" – еще лучше.
Футбол – это жизненный урок, он не дается легко. Это не только о том, чтобы выходить на поле и всегда побеждать со счетом 3:0. Жизнь – это борьба, упорный труд и честность.
Команда продемонстрировала все ценности португальского народа – дух борьбы, характер, стойкость и высокое качество в ключевые моменты", – сказал Мартинес.
В полуфинале Лиги наций Португалия встретится с Германией.
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