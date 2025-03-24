Мартинес - после 5:2: Это была совсем другая игра, чем в Дании

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес похвалил своих подопечных после крупной победы над Данией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (5:2; 5:3 по сумме двух встреч).

"Это была совсем другая игра, чем в Дании. Я увидел способность правильно читать матч и создавать моменты. Мы забили пять голов, что непросто. Атмосфера в Копенгагене была великолепной, но сегодня на "Алваладе" – еще лучше.

Футбол – это жизненный урок, он не дается легко. Это не только о том, чтобы выходить на поле и всегда побеждать со счетом 3:0. Жизнь – это борьба, упорный труд и честность.

Команда продемонстрировала все ценности португальского народа – дух борьбы, характер, стойкость и высокое качество в ключевые моменты", – сказал Мартинес.