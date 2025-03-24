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Далич - после вылета из Лиги наций: Боролись как могли. Мы не хотели защищаться – нас заставили

Лига наций УЕФА

План не сработал

Далич - после вылета из Лиги наций: Боролись как могли. Мы не хотели защищаться – нас заставили

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поражении от Франции (0:2, 2:2 по сумме матчей, 4:5 по пенальти) в ответном матче четвертьфинала Лиги наций.

"Я поздравляю французов, они были лучшим соперником. Наши ребята выложились на полную. После трех дней было непросто вернуться в игру. Мы не хотели защищаться – нас заставили это сделать.

Мы боролись, как могли, выложились по максимуму, дошли до серии пенальти, но в этой части нам не повезло. Мы пропустили пять пенальти. Ливакович был близок к тому, чтобы отбить два из них", - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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