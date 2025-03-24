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Лукаку признал, что перед своим первым голом он толкнул Матвиенко
Форвард сделал дубль в ответном матче с Украиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился эмоциями от победы над Украиной (3:0) в ответном матче плей-офф Лиги наций, в котором он оформил дубль.
"Я видел очень спокойную атмосферу в раздевалке, и это также отразилось на поле. Мы должны были верить. Я видел, как многие команды делали камбэк из сложных ситуаций. Вспомните только камбэк "Барселоны" против "ПСЖ" в Лиге чемпионов несколько лет назад. Я также почувствовал это в матче за "Манчестер Юнайтед" против "ПСЖ" в 2019. В футболе все не закончено, пока игра не закончится.
Мой первый гол в матче? Ты должен постоянно смотреть на мяч, не так ли? Это совет от Джонатана Киндерманса. Тот толчок защитника соперника (Николая Матвиенко - прим.)? Необходимо было освободиться от него.
Собственно, эта победа на самом деле должна быть основой для нас. Как команда, мы хорошо поработали. Давайте сохранять спокойствие. Мы снова соберемся в июне, и тогда нашей задачей будет взять 6 очков из 6. Надеюсь, у нас будет больше времени на подготовку, и многие игроки еще могут выиграть титул в этом сезоне", - приводит слова Лукаку HLN.be.
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