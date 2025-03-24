Мбаппе: Франция уже имеет преимущество над соперником, когда в воротах Меньян

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высоко оценил игру своего партнера по команде, голкипера Майка Меньяна, в матче Лиги наций против Хорватии.

"Мы знаем, что когда с нами Майк, мы начинаем серию пенальти с преимуществом. Он делает разницу", - сказал футболист.

Меньян стал героем серии пенальти в матче против Хорватии, отразив два удара и помог сборной Франции выйти в полуфинал ЛН.