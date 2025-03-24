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Мбаппе: Франция уже имеет преимущество над соперником, когда в воротах Меньян
Килиан высказался о своем партнере по команде и сборной Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высоко оценил игру своего партнера по команде, голкипера Майка Меньяна, в матче Лиги наций против Хорватии.
"Мы знаем, что когда с нами Майк, мы начинаем серию пенальти с преимуществом. Он делает разницу", - сказал футболист.
Меньян стал героем серии пенальти в матче против Хорватии, отразив два удара и помог сборной Франции выйти в полуфинал ЛН.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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