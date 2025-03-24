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7 болельщиков задержаны из-за нацистского приветствия во время матча Франция - Хорватия
Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес
Getty Images/Global Images Ukraine
Семь хорватских болельщиков были задержаны полицией за демонстрацию нацистского приветствия во время футбольного матча Франция-Хорватия. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес.
"Меры безопасности, введенные префектурой полиции под моим руководством, обеспечили безопасность болельщиков и игроков, арестовав семь человек, которые выполняли нацистские приветствия во время матча", - заявил Нуньес.
Префект также подчеркнул, что спортивные мероприятия должны быть праздником, а подобным проявлениям нацизма нет места на стадионах.
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