7 болельщиков задержаны из-за нацистского приветствия во время матча Франция - Хорватия

Семь хорватских болельщиков были задержаны полицией за демонстрацию нацистского приветствия во время футбольного матча Франция-Хорватия. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес.

"Меры безопасности, введенные префектурой полиции под моим руководством, обеспечили безопасность болельщиков и игроков, арестовав семь человек, которые выполняли нацистские приветствия во время матча", - заявил Нуньес.

Префект также подчеркнул, что спортивные мероприятия должны быть праздником, а подобным проявлениям нацизма нет места на стадионах.