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7 болельщиков задержаны из-за нацистского приветствия во время матча Франция - Хорватия

Лига наций УЕФА

Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес

7 болельщиков задержаны из-за нацистского приветствия во время матча Франция - Хорватия

Getty Images/Global Images Ukraine

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Семь хорватских болельщиков были задержаны полицией за демонстрацию нацистского приветствия во время футбольного матча Франция-Хорватия. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес.

"Меры безопасности, введенные префектурой полиции под моим руководством, обеспечили безопасность болельщиков и игроков, арестовав семь человек, которые выполняли нацистские приветствия во время матча", - заявил Нуньес.

Префект также подчеркнул, что спортивные мероприятия должны быть праздником, а подобным проявлениям нацизма нет места на стадионах.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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