Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих сделал приятный сюрприз болбою, который помог ему быстро разыграть угловой в матче против сборной Италии.

Во время игры 15-летний Ноэль Урбаняк оперативно подал мяч Киммиху, что позволило немцам быстро разыграть угловой. Эта скорость стала ключевым фактором в забитом голе.

После поединка Киммих отблагодарил юношу, подарив ему мяч с автографом.

Ноэль прокомментировал этот эпизод:"Я стоял возле углового флажка и увидел, что ко мне со спешкой приближается Йозуа Киммих. Я быстро бросил мяч, что помогло забить гол. Я счастлив".

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