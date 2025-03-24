Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киммих отблагодарил болбой, который помог Германии забить с углового
Киммих подарил мяч с автографом болбою
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих сделал приятный сюрприз болбою, который помог ему быстро разыграть угловой в матче против сборной Италии.
Во время игры 15-летний Ноэль Урбаняк оперативно подал мяч Киммиху, что позволило немцам быстро разыграть угловой. Эта скорость стала ключевым фактором в забитом голе.
После поединка Киммих отблагодарил юношу, подарив ему мяч с автографом.
Ноэль прокомментировал этот эпизод:"Я стоял возле углового флажка и увидел, что ко мне со спешкой приближается Йозуа Киммих. Я быстро бросил мяч, что помогло забить гол. Я счастлив".
Читайте такжеКамбэк с 0:3 не помог скуадре адзурри. Германия – Италия 3:3. Обзор матча
Популярное сейчас
- "Он сейчас на любой позиции никакой". Леоненко раскритиковал полузащитника сборной Украины
- Хацкевич: Жаль, что в штабе Реброва нет футбольных людей, которые могли ему что-то подсказать
- Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии
- Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом