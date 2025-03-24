Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меньян - первый вратарь сборной Франции, победивший в двух сериях пенальти
Исторический рекорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Майк Меньян вошел в историю сборной Франции, став первым вратарем, который дважды выиграл серию пенальти в официальных соревнованиях. Этот рекорд был установлен в ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Хорватии.
В напряженном поединке, где французы смогли сравнять счет по сумме двух встреч, победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти. 29-летний голкипер "Милана" продемонстрировал невероятное мастерство, отразив два удара хорватов.
Это уже вторая победа Меньяна в серии пенальти в составе сборной Франции. Первая - прошлым летом в четвертьфинале чемпионата Европы против Португалии.
Популярное сейчас
- Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
- В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине
- Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014