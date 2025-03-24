Меньян - первый вратарь сборной Франции, победивший в двух сериях пенальти

Майк Меньян вошел в историю сборной Франции, став первым вратарем, который дважды выиграл серию пенальти в официальных соревнованиях. Этот рекорд был установлен в ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Хорватии.

В напряженном поединке, где французы смогли сравнять счет по сумме двух встреч, победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти. 29-летний голкипер "Милана" продемонстрировал невероятное мастерство, отразив два удара хорватов.

Это уже вторая победа Меньяна в серии пенальти в составе сборной Франции. Первая - прошлым летом в четвертьфинале чемпионата Европы против Португалии.