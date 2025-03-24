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Меньян - первый вратарь сборной Франции, победивший в двух сериях пенальти

Лига наций УЕФА

Исторический рекорд

Меньян - первый вратарь сборной Франции, победивший в двух сериях пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Майк Меньян вошел в историю сборной Франции, став первым вратарем, который дважды выиграл серию пенальти в официальных соревнованиях. Этот рекорд был установлен в ответном матче четвертьфинала Лиги наций против Хорватии.

В напряженном поединке, где французы смогли сравнять счет по сумме двух встреч, победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти. 29-летний голкипер "Милана" продемонстрировал невероятное мастерство, отразив два удара хорватов.

Это уже вторая победа Меньяна в серии пенальти в составе сборной Франции. Первая - прошлым летом в четвертьфинале чемпионата Европы против Португалии.

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Франция Майк Меньян
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Источник:
Statsdufoot
Опубликовал: Екатерина Власова
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