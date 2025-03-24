Позитив есть, стабильности нет. К элите Лиги наций – закономерно не готовы. Обзор дуэли Украина – Бельгия

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Ох уже эта Бельгия. Она вообще ТОП или не ТОП? Старое поколение ушло, а новое еще не окрепло. Тем не менее, в критический момент команда Руди Гарсии собралась и блеснула индивидуальным мастерством.

В свою очередь коллективу Сергея Реброва нужно обрастать мышцами, а тренерскому штабу все еще критически необходимы идеи, структура и тактическая траектория. До сих пор мало понятно, во что именно играет сборная Украины на футбольном поле.

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