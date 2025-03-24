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Позитив есть, стабильности нет. К элите Лиги наций – закономерно не готовы. Обзор дуэли Украина – Бельгия

Лига наций УЕФА
Обновлено

Про нож у горла и нож в зубах

Позитив есть, стабильности нет. К элите Лиги наций – закономерно не готовы. Обзор дуэли Украина – Бельгия

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ох уже эта Бельгия. Она вообще ТОП или не ТОП? Старое поколение ушло, а новое еще не окрепло. Тем не менее, в критический момент команда Руди Гарсии собралась и блеснула индивидуальным мастерством.

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В свою очередь коллективу Сергея Реброва нужно обрастать мышцами, а тренерскому штабу все еще критически необходимы идеи, структура и тактическая траектория. До сих пор мало понятно, во что именно играет сборная Украины на футбольном поле.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

  • 00:45 – Позитива больше, чем негатива;
  • 06:47 – Детально о выступлении соперника;
  • 13:18 – Атмосфера на матчах от очевидца событий;
  • 20:22 – Мартовские поединки под микроскопом;

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