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Позитив есть, стабильности нет. К элите Лиги наций – закономерно не готовы. Обзор дуэли Украина – Бельгия
Про нож у горла и нож в зубах
Getty Images / Global Images Ukraine
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Ох уже эта Бельгия. Она вообще ТОП или не ТОП? Старое поколение ушло, а новое еще не окрепло. Тем не менее, в критический момент команда Руди Гарсии собралась и блеснула индивидуальным мастерством.
В свою очередь коллективу Сергея Реброва нужно обрастать мышцами, а тренерскому штабу все еще критически необходимы идеи, структура и тактическая траектория. До сих пор мало понятно, во что именно играет сборная Украины на футбольном поле.
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Таймкоды:
- 00:45 – Позитива больше, чем негатива;
- 06:47 – Детально о выступлении соперника;
- 13:18 – Атмосфера на матчах от очевидца событий;
- 20:22 – Мартовские поединки под микроскопом;
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