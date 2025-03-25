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Экс-защитник сборной Хорватии раскритиковал нынешнего капитана команды

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По делу или эмоции

Экс-защитник сборной Хорватии раскритиковал нынешнего капитана команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник сборной Хорватии раскритиковал нынешнего капитана команды.

По словам Славена Билича, капитан Лука Модрич в ответном матче против сборной Франции, часто ошибался.

"Модрич, наверное, не допустил столько ошибок за весь сезон, как в этой игре.

Если подвести итог, то нам повезло, что мы дошли до серии пенальти, где у нас был реальный шанс их выбить", - заявил Билич.

Славен Билич провёл 44 матча за сборную Хорватии с момента дебюта в июле 1992 года. В конце 1999 года он завершил карьеру в сборной.

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Напомним, что сборная Хорватии проиграла Франции в матче 1/4 финала Лиги Наций (0:2, 4:5 по пен) и вылетела из розыгрыша трофея.

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Источник:
Croatian Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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