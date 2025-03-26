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Бельгийский журналист: Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тянула время и фолила
Краткий анализ противостояния
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Питер Ванденбемпт оценил победу своей команды над Украиной в Лиге наций.
"Бельгия показала себя ментально сильной страной. Это было под вопросом после четверга, потому что Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тянула время и фолила. В первом тайме у Бельгии не было никаких шансов”.
"Ожидаемый коэффициент голов в первом тайме был 0,29, но мы продолжали бить, стараться и все же сломали стену. Мы были явно физически готовы, потому что продолжали давить и работать.
Для Лукаку это был сложный матч с двумя или тремя защитниками, которые все время буквально висели на его теле и допускали много ошибок. В этих двух матчах он снова реализовал три из четырех шансов", – убежден Ванденбепмт.
"Красные дьяволы" сыграют ближайший матч в июне в квалификации ЧМ против Северной Македонии.
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