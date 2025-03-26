Бельгийский журналист: Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тянула время и фолила

Питер Ванденбемпт оценил победу своей команды над Украиной в Лиге наций.

"Бельгия показала себя ментально сильной страной. Это было под вопросом после четверга, потому что Украина защищалась массированно, низким блоком, без пространства, тянула время и фолила. В первом тайме у Бельгии не было никаких шансов”.

"Ожидаемый коэффициент голов в первом тайме был 0,29, но мы продолжали бить, стараться и все же сломали стену. Мы были явно физически готовы, потому что продолжали давить и работать.

Для Лукаку это был сложный матч с двумя или тремя защитниками, которые все время буквально висели на его теле и допускали много ошибок. В этих двух матчах он снова реализовал три из четырех шансов", – убежден Ванденбепмт.